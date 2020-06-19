ADANA Sel sularına kapılan kediyi kurtaran esnaf konuştu: Arabamı bırakıp kurtardım

Sel sularına kapılan kediyi kurtaran esnaf konuştu: Arabamı bırakıp kurtardımADANA'da sel sularına kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtarıp, yaptığı müdahaleyle hayata tutunmasını sağlayarken görüntülenen esnaf Sedat Toklar, "4 kedi kurtardık.

19.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:03
Sel sularına kapılan kediyi kurtaran esnaf konuştu: Arabamı bırakıp kurtardım
ADANA'da sel sularına kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kediyi kurtarıp, yaptığı müdahaleyle hayata tutunmasını sağlayarken görüntülenen esnaf Sedat Toklar, "4 kedi kurtardık. 2'si boğulma tehlikesi geçiriyordu. Onlar da bizim gibi canlı, arabamı bırakıp kurtardım" dedi.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda apartmanın bodrum katına sular doldu. Sel sularında ilerleyen bir kediyi gören cadde esnafı, sudan aldığı kedilerden birini eline alıp müdahalede bulundu. Kedinin yuttuğu suların çıkarıp, hayata tutunmasını sağlayan esnaf Sedat Toklar ile arkadaşları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
'ARABAMI BIRAKIP KEDİLERİ KURTARDIM'
Kedilerden birini hayata döndüren esnaf Sedat Toklar, "Yağmur yağınca sel oldu. Araçlar ve hayvanlar su altında kaldı. Bizde elimizden geldiğince onları kurtarmaya çalıştık. 4 tane kedi kurtardık. 2 tanesi boğulma tehlikesi geçiriyordu. 2 yavru kedi şuanda hipotermi geçiriyor. Veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Umarım durumları iyi olacak. Onlar da bizim gibi canlı. Onları kurtarmak gerekiyor. Benim arabam su altında kaldı. Arabamı bırakıp kedileri kurtardım" dedi.
Kediler, bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından tedaviye alındı. ADANA Sel sularına kapılan kediyi kurtaran esnaf konuştu: Arabamı bırakıp kurtardım

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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