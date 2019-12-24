Haberler » Güncel » Adana sele kapılan çocuğu nasıl kurtardığını anlattı - Haber

Adana sele kapılan çocuğu nasıl kurtardığını anlattı

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5)Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce hiç düşünmeden suya koştuklarını söyledi.

24.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:33
'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5)
Adana'nın merkez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce hiç düşünmeden suya koştuklarını söyledi. Çocuğu sudan çıkaran 3 kişiden biri olan Kurt, "O an aklıma çocuğum geldi. Hemen suya atlayıp, kurtardık" diye konuştu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Sabri Talhan Kocamanlar ise hipotermi tanısı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Kocamanların'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Adana sele kapılan çocuğu nasıl kurtardığını anlattı

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59   Başkan Demirbaş, Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği Atölyesi'ni inceledi - Haber
15:59   Fenerbahçeli eski futbolcu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölette ölü bulundu - Haber
15:59   Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Haber
15:58   OMÜ'de tohum sergisi - Haber
15:58   Ünlü bestekar Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşiyor - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
24.12.2019 16:07:51