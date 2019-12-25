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Adana sele teslim oldu (2)

YOL ÇÖKTÜAdana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi.

25.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:19 Adana sele teslim oldu (2)

YOL ÇÖKTÜ

'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

KAR YAĞIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kırsal ilçelerden 'de 2 gündür aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı. Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.



İmamoğlu, Adana, Feke, Güncel

Kaynak: DHA

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