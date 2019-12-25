Haberler » Güncel » Adana sele teslim oldu (7) - Haber

Adana sele teslim oldu (7)

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi.

25.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:17 Adana sele teslim oldu (7)

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi" dedi.



Adana Valiliği, Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44   Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
13:44   Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi - Haber
13:44   Kars'ta yapılacak şehit heykelleri için kamyonlarla kar taşınıyor - Haber
13:44   Manisa'da üniversite öğrencilerinden minik öğrencilere destek - Haber
13:43   Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
25.12.2019 13:48:37