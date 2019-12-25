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Adana sele teslim oldu (8)

HELİKOPTERLE KURTARILDILARAdana Valiliği'nin kriz masasına gelen ihbar üzerine, kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

25.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:15 Adana sele teslim oldu (8)

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Adana Valiliği'nin kriz masasına gelen ihbar üzerine, kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Helikoptere alınan 4 kişi, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

KOVALARLA SULARI TAHLİYE ETTİLER

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki Levent Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı. Eşyaları su içinde kalan vatandaşlar, temizlik çalışması başlattı, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar geceyi iş yerlerinde ve üst katlardaki komşularının evlerinde geçirdiklerini söyledi.



Adana Valiliği, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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