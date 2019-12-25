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Adana sele teslim oldu (8) - CEYHAN NEHRİ TAŞTI

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi.

25.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:24 Adana sele teslim oldu (8) - CEYHAN NEHRİ TAŞTI

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi dedi.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI

Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.



Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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