Haberler » Güncel » Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı - Haber

Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı

Adana sele teslim oldu (8)ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDUÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi.

25.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:30

sele teslim oldu (8)

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi dedi.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI

Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.

Adana sele teslim oldu - ceyhan nehri taştı

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek - Haber
15:30   Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları... - Haber
15:28   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
15:24   Kırsaldaki gençlere girişimcilik - Haber
15:23   Ağrı'da özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:31:58