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ADANA SEYHAN BAYRAMA HAZIR

ADANA'da Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanındaki parkların bakımlarını yaptı.

08.08.2019 13:14
ADANA SEYHAN BAYRAMA HAZIR
ADANA'da Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanındaki parkların bakımlarını yaptı.
Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin aksamaması için tüm personelin izinlerini kaldırdı. Şekerci ve unlu mamül satan işletmeler, Gıda Mühendisleri eşliğinde denetleniyor. Zabıta ekipleri ayrıca kurban kesim ve satış yerlerinde herhangi bir olay yaşanmaması için önlemlerini aldı. Her bayram öncesi ortaya çıkan ve duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetim ve önleme çalışması yapan Zabıta ekipleri bayram süresince çalışmalarını sürdürecek.
Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir üretim ve satışa izin vermeyeceklerini vurgulayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 'Halkımızın, hijyen kurallarına uygun üretilmiş güvenilir gıda tüketebilmeleri adına ekiplerimiz denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Bu denetimlerde mevzuat uygun olmayan sağlıksız gıda üreten ve insan sağlığıyla oynayanlara fırsat vermeme konusunda kararlıyız. Mevzuata uymayarak halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere yasal tedbirleri eksiksiz uygulayacağızö dedi.

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Kaynak: DHA

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