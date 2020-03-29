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ADANA Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük

Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük SEYHAN Belediyesi'nin Kıyafet Atölyesi'nde dikilen pazar önlükleri, semt pazarlarındaki esnafa dağıtıldı.

29.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:54
ADANA Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük

Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük

SEYHAN Belediyesi'nin Kıyafet Atölyesi'nde dikilen pazar önlükleri, semt pazarlarındaki esnafa dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında geçici olarak yasaklanan 'Elle seçme' uygulaması ve fiyat denetimi yaptı. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Adana Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay ile birlikte koronavirüs tedbirlerini ve uygulamaları yerinde denetledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşumuna katkı vermek üzere belediyeye bağlı 'Kıyafet Atölyesi'nde dikilen pazar önlükleri, Akif Kemal Akay ve Ahmet Akçay tarafından esnafa dağıtıldı. Başkan Akay, daha etkin hijyen sağlanması için esnaflara maske ve eldiven de verdi. Akay, esnafın hijyen kurallarına uyması ve kişisel mesafeyi koruması konusunda hatırlatıcı bilgiler verdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Güncel

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