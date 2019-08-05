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ADANA SEYHAN'DA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Sarıhamzalı Mahallesi'ne yurttaşların aktardığı sorunların çözümü için çalışma başlatıldı.

05.08.2019 15:28
ADANA SEYHAN'DA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Sarıhamzalı Mahallesi'ne yurttaşların aktardığı sorunların çözümü için çalışma başlatıldı.
Başkan Akif Kemal Akay, Sarıhamzalı Mahallesi'ne geçtiğimiz Cuma günü yaptığı ziyarette, yurttaşların aktardığı sorunların çözümü ve taleplerinin karşılanması için anında birim amirlerine talimatları verirken, talimatlar pazartesi günü itibariyle yerine getirilmeye başlandı. Sarıhamzalı Mahalle Muhtarı Mustafa Akbaş, kısa sürede eksiklerin tamamlanması için ekip gönderen Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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