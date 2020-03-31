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ADANA Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyor

Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyorSEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalara sunulan sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.

31.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:16
ADANA Seyhan'da yemekler 'Vefa' için pişiyor
Seyhan 'da yemekler 'Vefa' için pişiyor
SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalara sunulan sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.
Adana Valiliğince tahsis edilen Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi mutfağında Seyhan Belediyesi personeli tarafından sokağa çıkamayan riks grubu için sıcak yemek pişiriliyor. Seyhan Belediyesi gıda mühendisi tarafından kontrolden geçirilen yemekler hijyen kurallarına uygun paketlenerek adreslere teslim ediliyor. Başkan Akif Kemal Akay'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki belediyenin sunduğu sıcak yemek hizmetini yerinde denetledi.
Sıcak yemek hizmeti verilen mutfakta inceleme yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Risk grubundaki yurttaşımızın evde kalması için bizde her türlü çabayı harcıyoruz. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve dışarı çıkmasını önlemek adına sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Onların evde kalmasını, kişisel hijyen ve mesafeye dikkat etmesini arzu ediyoruz. El birliğiyle hareket ettiğimizde kısa zamanda salgından kurtulacağımızı düşünüyorum dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Güncel
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