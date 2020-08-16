ADANA Seyhan’dan sağlık turizmine ’Müze’ katkısı

Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı

SEYHAN Belediyesi'nin tescilli kültür varlığı olan yapıyı kamulaştırıp, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği Diş Hekimliği Müzesi'nde restorasyonun tamamlanmasının ardından eserlerin teşrifinde de sona gelindi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Diş Hekimliği Müzesinin son durumunu denetlemek üzere Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan tescilli kültür varlığı yapıyı ziyaret etti. Başkan Akay, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Üzel'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye'de kendi alanında tek olan müzede çalışmaları denetledi.

Prof Dr. İlter Üzel, 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimleri Başkan Akay'a tanıttı. Çukurova bölgesine ait tıbbi bitkileri içeren resim ve bilgilerin bulunduğu müze arşivinde, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait üst çene diş kalıbı, 150 yıllık dişçi koltuğu gibi nadide eserler gelecek nesillere aktarılacak.

Tamamlanma aşamasına gelen Diş Hekimliği Müzesi'nde sergilenecek eserleri tek tek inceleyen ve Prof. Dr Uzel'den bilgi alan Başkan Akay, 'Tescilli kültür varlığı yapı Başkan Zeydan Karalar döneminde kamulaştırılıp restorasyonu başlatılmıştı. Restorasyon tamamlanarak kent kültürüne kazandırıldı. Bunun yanında yapı müzeye dönüştürülerek kentimizde sağlık turizmine katkı sunması planlandı. Ayrıca diş hekimliği ve tıp tarihi ile ilgili araştırma yapan akademisyenler için de zengin bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye'de benzeri olmayan müzenin oluşumuna eserleri ve bilgisiyle katkı sunan Prof. Dr. İlter Uzel'e de bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.

Adana ve Türkiye'de sağlık alanında bir ilk olan Diş Hekimliği Müzesinin kısa süre içerisinde açılacağını ifade eden Başkan Akay, müzenin gelecek nesillere bilgi ve belge aktarımını sürdürmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 'özel müze' olarak tescili içinde başvuruda bulunulduğunu anımsattı. Başkan Akay, kültürel, tarihsel ve bilimsel değeri olan eserlerin tıp ve diş hekimliği tarihi açısından önemli bir değer olacağını kaydetti.

Prof. Dr. İlter Üzel ise 1948'den itibaren biriktirdiği objelerin yer alacağı müzenin bilim müzesi niteliğinde olacağını vurguladı. Prof Dr. İlter Üzel şöyle konuştu:

'Bilimin geçmişinin iyi bilinmesi, bilimi öğrenmek, yapabilmek, uygulamak ve bilimi kullanmak için şart. Yani bir tıp adamının, tıbbın geçmişini iyi bilmesi lazım. Bir diş hekiminin diş hekimliğinin geçmişini iyi bilmesi lazım. Müze bu tür bilgilere erişimde kolaylık sağlayacak. 1972'den beri tıp tarihi ile uğraşıyorum. Yıllardır biriktirdiğim koleksiyonumda tıp aletleri var, diş hekimliği aletleri var, malzemeler var, kitaplar var, küçük hediyeler, ünlülerin kartvizitleri, 1840'lardan kalma dişçi koltuğu, diplomalar, reçeteler var. Umuyorum müze, sağlık turizmine, akademisyenlere, öğrencilere ve araştırmacılara büyük katkılar sunar."

Seyhan Belediyesi tarafından 2 katlı 10 odalı yapıda oluşturulan Diş Hekimliği Müzesi'nin, son düzenlemelerin yapılmasının ardından açılması planlanıyor.