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Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulunduADANA'da Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

15.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:05
Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu
ADANA'da Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi civarındaki eski baraj kapaklarında meydana geldi. Baraj kapaklarının üst tarafındaki köprüden geçen vatandaşlar kapakların aşağı tarafında su yüzeyine çıkmış bir erkek cesedi gördü ve polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri baraj kapaklarının bulunduğu bölgedeki erkek cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen orta yaştaki erkek cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana seyhan nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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