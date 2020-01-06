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Adana seyhan, personelinin iş kıyafetini kendi üretiyor

Seyhan, personelinin iş kıyafetini kendi üretiyorAdana'da Seyhan Belediye Başkan Akif Kemal Akay, belediye bünyesinde boya üretiminden sonra şimdi de personelin iş kıyafetlerinin üretilmesi çalışmasını başlattı.

06.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:26
, personelinin iş kıyafetini kendi üretiyor
'da Seyhan Belediye Başkan Akif Kemal Akay, belediye bünyesinde boya üretiminden sonra şimdi de personelin iş kıyafetlerinin üretilmesi çalışmasını başlattı.
Başkan Akay, Akkapı Mahallesinde bulunan Konfeksiyon Atölyesi'ndeki dikim çalışmalarını denetledi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan personele kolaylıklar dileyen Başkan Akay, tamamlanmış olan kıyafetleri inceledi. Seyhan Belediyesinin ciddi insan kaynağının bulunduğunu belirten Başkan Akay, İnsan kaynağımızı boya, kıyafet gibi alanlardaki ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla üretime yönlendiriyoruz. Böylece hem kaliteli ürün elde ediyoruz hem de ciddi tasarruf sağlıyoruz dedi. Boya atölyesi ile piyasadan daha ucuza boya üretip, okul, kreş, ibadethane gibi kamu kurumlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini boyadıklarını anlatan Akay, Aynı zamanda belediyenin ihtiyaç duyduğu her alanda boyayı kullanıyoruz. İnsan kaynağımızı üretime yönlendirerek kaliteli boyayı tasarruf ederek elde etmiş olduk. Üretimimizi çeşitlendiriyoruz. Personelimizin giyeceği iş kıyafetlerini de Belediye bünyesinde üretmeye başladık. Kendi personelimizle piyasadan daha düşük bir fiyata personel kıyafeti üretiyoruz. Üreterek ciddi tasarruf sağlayacağız diye konuştu.
Seyhan Belediyesine bağlı Konfeksiyon Atölyesi'nde her türlü kıyafet dikimi için araç gereç ve makine bulunuyor. Atölyede dikilen personel kıyafetleri önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlanacak.
Adana seyhan, personelinin iş kıyafetini kendi üretiyor

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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