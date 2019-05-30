ADANA Seyis, hipodromda ölü bulundu

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Seyis, hipodromda ölü bulunduAdana'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü olarak bulundu.Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. İddiaya göre, görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cenazesi morga kaldırıldı.