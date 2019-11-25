Sıfır Bir Adana'nın Yahya'sı EDHO'nun kadrosuna dahil oldu

Oktay Kaynarca, Selda Alkor ve Naz Elmas gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosuna yeni oyuncuları katmaya devam ediyor. Adana'nın en tehlikeli bölgelerinden Hürriyet mahallesinde geçen olayları farklı bir tarzla ekrana taşıyan ve her bölümü milyonlarca izlenen internet dizisi"Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana"nın Yahya'sı, sevilen dizi EDHO'ya transfer oldu.

ŞAFAK KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

En son "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana" dizisinde Yahya karakterini canlandıran ve aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Murat Özben Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Şafak karakterine hayat veriyor.

"EDHO'NUN BAŞARISINA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

İnternetin en iddialı dizisinde yer alan Özben," Oyunculuk kariyerimde önemli bir aşamada olduğumun farkındayım. Bu farkındalığı Şafak karakterine de anlatmaya çalışıyorum. Oyuncu oynadığı karakteri ikna edebiliyorsa başarı mutlaktır. Edho'nun başarısına layık olmaya çalışıyorum" dedi.

EDHO ŞAFAK KARAKTERİ KİMDİR?

Altan'ın istihbarat başkanı olmasında Ünal Kaplan'ın büyük etkisi oldu. Çıkar çatışmasına giren Altan ile Hızır karşı karşıya gelir.

İlk başta polis ve adliyenin gücünü kullanan Altan, Hızır'ı ortadan kaldırmaya çalıştı. Avukat Damla ve temas halinde olduğu adamları sayesinde Ankara'ya yaptığı baskı sonucu Altan'ı denetlemeye Cengiz'i getirir. Ancak Cengiz'in Altan'ın adamı olduğu ortaya çıkar. Hızır ve Damla ilk başta Altan'ın görevden alınmasına sevinir. Fakat Azrail'in adamı olan ve kendilerine Sınırsızlar diyen ekibin başına getirilen Altan ölüm dağıtmaya başlar. Bunu Şafak ve adamları sayesinde yapacaktır.

BİR OYUNCU DA ÇUKUR'A

Daha önce de "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana"da Cio karakteriyle yer alan Cihangir Ceyhan reyting rekortmeni dizi Çukur'a transfer olmuştu.