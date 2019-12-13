Haberler » Güncel » Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı - Haber

Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltıADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı.

13.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:02
şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı
ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza da yaparak, sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı. Şüphelilerin, bu yöntemle 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, , Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Emniyette götürülen şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.
Adana sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon 44 gözaltı

Sigorta, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Doğa Koleji'nin devriyle ilgili görüşmeler son aşamaya geldi - Haber
13:01 Erciş'te "Geleceğim Mesleğim" projesi - Haber
13:00 Tavuk döner açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Canan Karatay'a suç duyurusu - Haber
12:58 Selçuk Üniversitesi ve SMMMO arasında protokol imzalandı - Haber
12:55 Emniyet Müdürü Aydın: "Sadece kadına şiddet olaylarına bakacak birimi faaliyete geçireceğiz" - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:05:37