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ADANA SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

12.08.2019 11:35
ADANA SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 6 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.T. adlı kadından 10 bin lira para alan Bülent U. uzun süre borcunu ödemedi. Bu duruma öfkelenen kadın olayı akrabası Ahmet U.'ya anlatıp yardım istedi. Bülent U. ile buluşan Ahmet U. kavga etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Yaşar S. kavga eden tarafları görünce, Niye kavga ediyorsunuz, ayıptır dedi. Ahmet U. ve Bülent U.'da tanımadıkları Yaşar S.'ye tokat atarak, Sen bu işe karışma dedi. Ahmet U.'nun silah çekmesi üzerine, Yaşar S.'de tabancasını çekti. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu, Ahmet U. yaralandı.Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Ahmet U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yaşar S.'yi olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı.
Emniyete getirilen Yaşar S. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADANA SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Kaynak: DHA

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