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Adana silahlı kavga güvenlik kamerasında

Silahlı kavga güvenlik kamerasındaAdana'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan Caner Şahin (31), tutuklandı.

29.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:16
Silahlı kavga güvenlik kamerasında
Adana'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan Caner Şahin (31), tutuklandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, daire sakinlerinden Caner Şahin, apartman görevlisi Rıdvan Uçar ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Caner, Şahin'e tabancayla ateş etti. Yaralanan Uçar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Caner Şahin'i gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana silahlı kavga güvenlik kamerasında

Caner Şahin, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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