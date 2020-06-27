ADANA SINAVA GİDEN İKİ KIZ KARDEŞ KAZADA YARALANDI

ADANA'da babaları tarafından otomobille Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri okula götürülen Ayşe ile Songül Bozdağ kardeşler, trafik kazası geçirmeleri nedeniyle sınava yetişemedi.

27.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:34
ADANA'da babaları tarafından otomobille Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri okula götürülen Ayşe ile Songül Bozdağ kardeşler, trafik kazası geçirmeleri nedeniyle sınava yetişemedi.
Kaza, saat 9.00'da Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde meydana geldi. Kızları Ayşe ve Songül Bozdağ'ı Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki YKS'ye götürmek isteyen Aldülmelik Bozdağ yönetimindeki 33 HF 976 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refujdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Abdulmelik Bozdağ, eşi Remziye, oğulları Hüseyin ile kızları Ayşe ve Songül, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza yerine toplanan vatandaşlar, yaralıların güneşten etkilenmemesi için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yaptı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. ADANA SINAVA GİDEN İKİ KIZ KARDEŞ KAZADA YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Anadolu Lisesi, Güncel, Haber

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