15.06.2019 12:55
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ADANA Sınava son anda yetiştiler

Sınava son anda yetiştilerAdana'da 2 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saniyeler kala yetişti.

Sınava son anda yetiştiler
Adana'da 2 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saniyeler kala yetişti.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Adana'da da YKS'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav öncesi adaylar saat 10.00'a kadar içeri alındı. Adaylar içeri alınmadan önce polisler tarafından didik didik aranırken, salon görevlileri de adayların evraklarını kontrol etti. Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek iki aday son giriş saati olan 10.00'a saniyeler kala okula geldi. Adaylar sınava girmek için koşarak polislerin yanına gelip, aramadan geçerek son anda sınava girebildi. Polisler adayları içeri aldı. Bahçede bekleyen aileleri ise dışarıda çocuklarının sınavda başarılı olabilmeleri için dua etti.ADANA Sınava son anda yetiştiler
Kaynak: DHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adana, Güncel

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