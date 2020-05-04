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ADANA Soğan ve patates üreticilerinden 'ithalat engellensin' talebi

Soğan ve patates üreticilerinden 'ithalat engellensin' talebiADANA'da, hasat hazırlığındaki patates ve soğan üreticileri, ithalatın açılması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

04.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:40
Soğan ve patates üreticilerinden 'ithalat engellensin' talebi
ADANA'da, hasat hazırlığındaki patates ve soğan üreticileri, ithalatın açılması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. İthalatın engellenmesini isteyen üreticiler, ihracatın açılmasını beklediklerini söyledi.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Müminler Mahallesi'nde patates ve soğan ekili tarlada toplanan üreticiler, basın açıklaması yaptı. Üreticiler, ithalatın engellenmesini ve ihracatın açılmasını talep ettiklerini söyledi. CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut ile İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da tarlaya gelerek, üreticilerin sorunlarını dinledi.
Üreticiler adına konuşan çiftçi Ali Haydar Timuroğlu, soğan ve patates hasadının başlayacağı günlerde ihracatın yasaklanması ve ithalatın açılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, Bu yıl hava şartlarından dolayı 2 kez ekim yapıldı yani maliyet arttı. Mısır'dan patates ve soğan getirilmesi de bizi iyice mağdur etti. İthalata izin verilmesin çünkü yerli üretim fazlasıyla yeterli. Ürün fiyatları da çok yüksek değil. Çiftçiden 1 liraya çıkan ürün, marketlerde 3 liraya satılıyor. Sorunun kaynağı çiftçi değildir. Sıkıntının kaynağını çiftçi de değil sonraki zincirde aramak gerekiyor. Soğan ve patates üretiminde yeterliyiz. İthalata karşı çıkıyoruz. Biz ihracat açılsın, istiyoruz diye konuştu.
CHP'li Barut ise üreticilerin mağduriyetinin önlenmesi için çağrıda bulundu. Çukurova Bölgesi'nde Türkiye'nin en erken patates ve soğanın yetiştirildiğini kaydeden Barut, Soğan ve patateste ihracat yasağının derhal kaldırılması gerekiyor. Üreticinin kazanması veya en azından maliyetini kurtarması için bu çağrıya kulak verilmeli. Bu salgın döneminde tarım ve sağlığın önemi bir kez daha görüldü. Tarıma gereken destek verilmeli, kesintisiz üretim yapılmalı. Çünkü salgın öncesinde Türkiye'nin günlük 4- 5 bin ton soğan, 10 bin ton üzerinde patates tüketimi vardı. Salgın nedeniyle ekonomik hayat durdu, her yer kapandı. Konukevlerinden lokantalara ve turizm mekanlarına kadar hepsi kapandı. Günlük tüketim, yarı yarıya düştü. Üretici canı pahasına üretiyor. Bu nedenle çiftçinin ürününü satması, para kazanması gerekiyor dedi. ADANA Soğan ve patates üreticilerinden ’ithalat engellensin’ talebi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Adana, Güncel, Haber

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