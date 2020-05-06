Haber, Son Dakika, Haberler

ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi.

06.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:50
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, 'Bu karar üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda mevcut kotanın, 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.
Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu birçok tarım ürünü de ülke içerisinde kaldı. Arzın fazla, talebin az olması nedeniyle ürünler elde kaldı ve fiyatlar gözle görülür biçimde düştü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumluk olmaması kaydıyla kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiğini bildirdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ihracatçı başına 250 ton kota kondu ve ihracat başladı.
'ÜRÜNLERİN TARLADA KALMASI ENGELLENDİ'
Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, soğan ihracatının kontrollü bir şekilde açılmasının, ürünlerin tarlada kalmasını engellediğini belirterek, 'Koronavirüs günlerinde özellikle hububat ürünlerinin ülkede kalması gerektiğini söylemiştik. Ancak düşüncemiz, yaş sebze ve meyve gibi raf ömrü kısa olan ürünlerin ihracatının açılmasından yanaydı. Dolayısıyla firik dediğimiz soğanın belirli ölçüde ihracatının açılmasının üreticiye önemli katkıları oldu. Bu tip ürünler uzun vadede depolanmaya gelmeyen ürünlerdir. Böyle ürünlerin özellikle rekolteye bakılarak ihracatının açılması gerekiyor. Soğan ihracatının açılması oldukça doğru bir karardı ve Ticaret Bakanlığı'na bu kararından dolayı teşekkür ediyoruzö dedi.
'İHRACATÇI NEFES ALDI'
Soğan ihracatının açılmasının üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdığını kaydeden İncefikir, 'Soğanı en çok ihraç ettiğimiz ülkeler arasında en başta Rusya Federasyonu geliyor. Onun ardından Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve Irak'a ciddi bir satışımız var. Soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk bir kota verildi. Böylece ürünün tarlada kalması engellendi ve dışa satım sağlandı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda bu kotanın 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İhracat, Seyhan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Bakan Koca’nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi’nde yine aynı görüntü ortaya çıktı Haberler
Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL’ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari’de görüldü Haberler
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Haberler››Güncel››ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Kars'ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü - Haber 12:58: Samsun'da gazetecilere koronavirüs testi - Haber 12:56: Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü - Haber 12:56: Başarılı bir sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? Uzman isim anlattı - Haber 12:56: İzmir'deki yurtta karantina süresi tamamlananlar mehterle uğurlandı - Haber 12:50: Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz - Haber 12:24: Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu - Magazin 11:55: Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler 10:14: Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi - Magazin