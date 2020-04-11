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Adana sokağa çıkma yasağına uydu

Adana sokağa çıkma yasağına uydu İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Adana kent merkezinde sokaklar boşaldı.

11.04.2020 03:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:02
Adana sokağa çıkma yasağına uydu
ADANA - İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Adana kent merkezinde sokaklar boşaldı.
Adana'da saat 00.00 gösterdiğinde vatandaşlar ilk dakikadan itibaren sokağa çıkma yasağına uydu. Ana arter ve caddelerin tamamen boşaldığı görülürken polis ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığını megafonla vatandaşlara duyurdu.
Polis kentte bulunan açık işyerlerini uyararak kapatmalarını söyledi. Adana sokağa çıkma yasağına uydu

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Adana, Genel
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