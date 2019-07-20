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ADANA SOKAK DÜĞÜNÜNDE SİLAHLI KAVGA 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 1 ÇOCUK YARALI

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada, bir kişi, iddiaya göre kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı.

20.07.2019 11:44
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada, bir kişi, iddiaya göre kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Eren Çinçik (11) öldü, Mustafa Soyarslan (15) ise yaralandı. İstiklal Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde dün akşam saatlerinde bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre kalabalığa tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Çinçik, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gönderildi. Ancak Eren Çinçik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. ADANA SOKAK DÜĞÜNÜNDE SİLAHLI KAVGA 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 1 ÇOCUK YARALI
Kaynak: DHA
Tufanbeyli, Güncel

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