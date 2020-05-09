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ADANA Sokak köpekleri için Mermi manyağı yapacağım demişti; poliste BEN HAYVANLARI SEVERİM' dedi-2

Sokak köpekleri için "Mermi manyağı yapacağım" demişti; poliste "BEN HAYVANLARI SEVERİM' dediAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen apartman güvenlik görevlisi Tekin A.

09.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:21
Sokak köpekleri için "Mermi manyağı yapacağım" demişti; poliste "BEN HAYVANLARI SEVERİM' dedi
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen apartman güvenlik görevlisi Tekin A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Tekin A., polis otosuna bindirilirken, 'Ben hayvanları severim. Söylenenler yalan' dedi. Tekin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
ADANA Sokak köpekleri için Mermi manyağı yapacağım demişti; poliste BEN HAYVANLARI SEVERİM’ dedi-2

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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