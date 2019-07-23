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ADANA SONER ÇETİN'DEN MİNİK TUGAY'A HASTANE ZİYARETİ

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, serebral palsi (beyin hasarı) hastası Tugay Güneş'in (5), sosyal medyadan kendisine çağrı yapması üzerine, minik çocuğu hastanede ziyaret etti.

23.07.2019 11:34
ADANA SONER ÇETİN'DEN MİNİK TUGAY'A HASTANE ZİYARETİ
ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, serebral palsi (beyin hasarı) hastası Tugay Güneş'in (5), sosyal medyadan kendisine çağrı yapması üzerine, minik çocuğu hastanede ziyaret etti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören serebral palsi hastası Tugay Güneş, sosyal medya üzerinden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i görmek istediğini söyledi. Cep telefonuyla oğlunu görüntüleyen anne Demet Güneş, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Çetin, hastaneye giderek Güneş ailesine ziyarette bulunup, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Çetin'in oğlunun çağrısına kayıtsız kalmamasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan anne Güneş, Tugay'ın hastalıkla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, bundan sonra da çocuğunun iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
BELEDİYEYE ZİYARETE GİDECEKLER
Tugay Güneş'e hastane odasında sürpriz ziyarette bulunan Başkan Çetin, Tugay, iki ameliyat geçirmiş. Önümüzdeki süreçte taburcu olup yürümeye başlayacak. Beni görmek istediğini söyleyince hiç tereddütsüz geldim. Burada ağabeyi Tolga da varmış. Onunla da tanıştık. Yakın zamanda iyileşecek inşallah. Ondan sonra da bana söz verdi, annesi, ağabeyi ve anne annesiyle beraber belediyede beni ziyarete gelecekler dedi. ADANA SONER ÇETİN'DEN MİNİK TUGAY'A HASTANE ZİYARETİ

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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