ADANA Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular

Sulama kanalına düşen inek için seferber oldularADANA'nın Kozan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

17.06.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:53
Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay, Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Emine Ordu'nun kanal kenarında otlattığı inek, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Ordu'nun yardım istemesiyle çevredekiler ve itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yardıma koşanlar, ineği düştüğü sulama kanalından çıkardı. ADANA Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Su İşleri, İtfaiye, Kozan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takmak zorunlu hale geldi Haber
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Karabük’te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61’e yükseldi Haber
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Haberler››Güncel››ADANA Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:48: ADANA Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular - Haber 23:48: ANKARA MSB Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor - Haber 23:47: Güney Sudan'da iktidar ve muhalafet valiler konusunda anlaştı - Haber 23:45: Akhisar Belediyesi, sınav öncesinde okulları dezenfekte etti - Haber 23:45: FLAŞ - Haber 23:27: BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Haber 23:04: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 10:17: Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor - Ekonomi 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler