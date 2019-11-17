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Adana suriyeli 4 kardeşe deaş operasyonu

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için hazırlık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

17.11.2019 07:49 | Son Güncelleme: 17.11.2019 07:51
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için hazırlık yaptıkları iddia edilen uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.
ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları, bu amaçla keşif yaptıkları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeşi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 2 eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adana suriyeli 4 kardeşe deaş operasyonu

Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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