Adana Suriyeli Diye Toprağa Verilen Kadını, Sevgilisi Öldürdü İddiası

Kaynak: DHA

Suriyeli diye toprağa verilen kadını, sevgilisi öldürdü iddiasıAdana'da sulama kanalında bulunan ve yakınları tarafından suya atlayarak intihar eden Suriyeli Emine Hani'ye (18) ait olduğu iddia edilen kadının cesedi toprağa verildi. Ancak DNA sonucunda kadının cesedinin Özlem Fırat'a (28) ait olduğu ve sevgilisi Sadık Ç. (32) tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cinayet şüphelisi, şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.Geçtiğimiz 1 Şubat 2018'de merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında oynayan 2 çocuk, kanal içinde ceset görünce durumu ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu saptadı. Cesedin aynı bölgede Suriye'deki iç savaştan kaçan ve kuzeni Rengin Abdo (21) ile 14 Eylül 2017'de sulama kanalına atlayan Emine Hani'ye ait olduğu iddia edildi. Nadi diye teşhis edilen ceset, Suriyeli aileye teslim edildi. DNA örnekleri de alındı. Suriyeli aile de cenazeyi toprağa verdi.SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLDÜDNA sonuçlarında cesedin Suriyeli ailenin DNA örnekleriyle tutmaması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, aynı tarihte kanala yakın bölgede kadın cesedinin yaşına yakın kayıp başvurularını incelemeye aldı. Polis yaptığı araştırmada 23 Eylül 2017'de Özlem Fırat'ın evden çıktıktan sonra bir daha dönmediği yönünde kocası Murat Fırat'ın (32) kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Bunun üzerine Fırat'ın yakınlarından da DNA örneği alarak cesetten alınan DNA ile karşılaştırılması için kriminale gönderdi. Gelen sonuçlarda cesedin Özlem Fırat'a ait olduğu saptandı. Bunun üzerine kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada 3 çocuk annesi Fırat'ın evli olan Sadık Ç. (32) ile gönül ilişkisi yaşadığını belirledi.CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTISadık Ç. ve ailesini takibe alan polis ekipleri, Ayşe Ç.'nin kocası Sadık Ç.'nın genç kadın ile olan ilişkisini öğrenince aralarında tartışma çıktığı, Sadık Ç.'nın bunun üzerine telefonlarını kapattığını, sevgilisine ulaşamayan Özlem Fırat'ın da çiftin evine gittikten sonra ortadan kaybolduğunu saptandı. İddiaya göre, Sadık Ç.'nin evine gelen Özlem Fırat'ı yanına alıp sulama kanalı kenarına getirerek, Beni rezil ettin, ben evliyim evime kadar geldin diyerek suda boğduktan sonra kanala attığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, 6 Mart'ta şafak vakti özel Sadık Ç. ile olayı bildikleri halde saklayıp polise ya da savcılığa gitmedikleri ileri sürülen eşi Ayşe Ç., babası Abdullah, annesi Vatha, gelini Zehra Ç. ve akrabaları Salih Ç., Ayşe Ç., Abdullah Ç., Fatma U., Sadık F. ve İsa P.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Sadık Ç. kanal kenarına gidip konuştuklarını ancak Özlem Fırat'ın kendisini kanala attığını söylediği ileri sürdü. inayetten haberlerinin olmadığını söyleyen şüpheliler serbest bırakılırken Sadık Ç. tutuklandı. Özlem Fırat'ın mezarının açılarak cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.