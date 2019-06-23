23.06.2019 14:34
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Adana'da vahşet! 15 yaşındaki kız çocuğu boğazı kesilerek öldürüldü

Adana'da Suriye uyruklu 15 yaşındaki kız çocuğu evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Kız çocuğunun babası ile ağabeyi gözaltına alındı. Ağabey'in emniyetteki ilk ifadesinde, kardeşini kendisinin öldürdüğünü söyledi.

Adana 'nın Kozan ilçesinde Suriyeli Mukaddes Dahir (15), evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kızın babası Süleyman (62) ile ağabeyi Behsil Dahir gözaltına alındı. Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde, kardeşini kendisinin öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Kısa süre önce, Suriye'nin İdlip kentinden dönen Süleyman Dahir ile kızı Mukaddes Dahir arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iddiaya göre genç kızın ağabeyi Behsil de katıldı. Tartışma sırasında Mukaddes Dahir, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

AĞABEY İTİRAF ETTİ

Evden gelen çığlıklar üzerine ailenin komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, Mukaddes Dahir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis , Süleyman Dahir ve oğlu Behsil'i gözaltına aldı.

Mukaddes Dahir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelilerde Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana'da vahşet! 15 yaşındaki kız çocuğu boğazı kesilerek öldürüldü
Kaynak: DHA
Kozan , Adana , Güncel

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