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Adana tabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'allah'ım sen bizi koru' yazmış

Tabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'Allah'ım sen bizi koru' yazmışAdana'da daha fazla yolcu taşımak için araca tabure koyan otobüs ve minibüs sürücülerine 5 bin lira para cezası kesildi.

25.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:15
Tabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'Allah'ım sen bizi koru' yazmış
'da daha fazla yolcu taşımak için araca tabure koyan otobüs ve minibüs sürücülerine 5 bin lira para cezası kesildi. Ceza kesilen minibüslerden birinde, 'Kazancımız bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru' yazısı dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde tarım işçilerini taşıyan servis araçlarını denetledi. Barış Bulvarı'nda tarım işçisi taşıyan Ahmet K. yönetimindeki otobüs ile Habib K. idaresindeki minibüs durdurularak incelendi. Her iki aracın da taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı, daha fazla yolcu alabilmek için koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı saptandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan çalışma izin belgesi almadan taşıma hizmeti yapıldığını da tespit eden polis, her iki araca toplam 5 bin 203 lira para cezası uyguladı. Araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafikten men edilen minibüsün birinin bagaj kısmında yazan, 'Kazancımız bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru' yazısı dikkat çekti.
DENETLEMELER SÜRECEK
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde yapılan denetimlerde belediyelerden çalışma izin belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 224 araç sürücüsüne, toplam 739 bin 728 lira trafik idari para cezası uygulanarak araçların trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Tarım işçilerinin güvenli taşınmalarını sağlamak amacıyla tarım işçisi taşıyan araçlar üzerinde trafik denetimlerimize aralıksız devam edilecektir. Tarım işçilerinin hayatını tehlikeye atacak şekilde yapılan taşımacılığa kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi.
Adana tabureyle yolcu taşıdığı minibüse 'allah'ım sen bizi koru' yazmış

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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