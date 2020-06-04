ADANA Taksisine almak istemediği alkollü kadın, aracın dikiz aynalarını kırdı

Taksisine almak istemediği alkollü kadın, aracın dikiz aynalarını kırdı

Adana'da taksici Servet Tarhan, alkollü olduğunu öne sürdüğü S.K.?yı aracına almadı. Bunun üzerine öfkelenen S.K., önce bıçak çekerek taksi şoförünü tehdit etti, ardından da aracın dikiz aynalarını kırdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Servet Tarhan, taksi durağındaki arkadaşlarıyla sohbet ederken S.K. isimli bir kadın, taksiciden kendisini eve götürmesini istedi. Kadının alkollü olduğunu gören Tarhan, S.K.?yı reddetti. Bunun üzerine öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp Tarhan'ın üzerine yürüyerek 'Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürüm' dedi. Tarhan, kadına tekrar onu götürmeyeceğini söyleyince çileden çıkan S.K., taksinin dikiz aynalarını kırdı. Taksicilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, S.K.?yı yakalayarak polis merkezine götürdü.

Polise ifade verdikten sonra aracına binen Tarhan, 'Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, ben de götürmeyince gelip aynaları kırdı. Uğraşamam, şikayetçi olmadım' dedi. Başka bir taksici ise ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, 'Ortada bir şey yok. Durakta duran aracın iki aynasını birden kırmış. Polis de başa çıkamıyor zaten. Gidip aynalarımızı taktıracağız' diye konuştu.

Kaynak: DHA