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Adana tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıAdana'da 'tanınmamak' için kuaförde saç ve makyaj yaptıran 3 şüpheli, hırsızlık amacıyla girdikleri binada suçüstü yakalandı.

07.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:28
Tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adana'da 'tanınmamak' için kuaförde saç ve makyaj yaptıran 3 şüpheli, hırsızlık amacıyla girdikleri binada suçüstü yakalandı.
Kentte artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda 6 ayrı evden toplamda 100 bin liralık altın ve para çalan hırsızların aynı suçtan çok sayıda sabıkaları bulunan F.K. (16), E.Ç. (16) ve D.Ç. (14) olduğunu belirledi. Osmaniye'den Adana gelerek, hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 3 şüpheli, bir apartmanda suçüstü yakalandı.
Binalara genellikle yangın merdivenlerinden girip kapıları röntgen filmi ve kestikleri şampuan kutularıyla açtıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin, tanınmamak için kuaföre gidip saç ve makyaj yaptırdıkları ortaya çıktı.
Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Adana tanınmamak için kuaförde makyaj yaptıran 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Makyaj, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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