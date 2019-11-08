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Adana Tarım Fuarına Gölbaşı çıkarması

Gölbaşı Belediyesi, tarım sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından görme, vizyon yenileme ve sektör temsilcilerinin ufkunu geliştirme amacıyla Adana Tarım Fuarı'na gezi düzenledi.

08.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:58 Adana Tarım Fuarına Gölbaşı çıkarması

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin tarımın hak ettiği yere gelmesi için adımlar atmaya devam ediyor.Bu kapsamda Gölbaşı Belediyesi 13. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, ve Süt Endüstrisi Fuarı'na gezi düzenlendi.

Geziye Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Gölbaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Satılmış Deveci, mahalle muhtarlarıve çiftçiler katılırken, sektördeki yenilikleri yakından görme fırsatı buldular.

TARIMIN GELİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ

İlçede modern tarım ve hayvancılığın gelişmesi için Ziraat Odası Başkanlığı ile işbirliği yaparak çiftçilere ve mahalle muhtarlarına fuar gezisi düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Ziraat Odası Başkanlığımızla gerçekleştirdiğimiz bu tür gezilerle Gölbaşılı üreticilerimizi farklı teknolojilerle tanıştırmak, uygulanabilir tarım teknolojilerini ilçemize getirmek, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin ufkunu geliştirmek, kırsal kalkınmayı sağlamak ve Gölbaşı ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

MUHTAR VE ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN ŞİMŞEK'E TEŞEKKÜR

Fuar gezisine katılan mahalle muhtarları ve çiftçiler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'etarım sektörüne verdiği destek için teşekkür ettiler.


Gölbaşı Belediyesi, Adana, Güncel

Kaynak: Bültenler

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