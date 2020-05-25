ADANA Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor

Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyorRAMAZAN Bayramı boyunca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen kısıtlamaya rağmen Çukurova'da tarım işçileri bayramın ikinci gününde de tarlalarda üretime devam ediyor.

25.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:22
Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor
RAMAZAN Bayramı boyunca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen kısıtlamaya rağmen Çukurova'da tarım işçileri bayramın ikinci gününde de tarlalarda üretime devam ediyor.
Koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermesinin ardından tedbir kapsamında birçok sektörün faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine rağmen tarım sektöründe işleyiş devam ediyor. Bereketli tarım arazilerine sahip Çukurova'da tarım işçileri kısıtlama günlerinde de çalışmayı sürdürüyor. Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki patates tarlalarında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kısıtlamaya rağmen gece saatlerinden itibaren hasada başlayan işçiler gün boyu çalışarak üretim ağına katkı sunuyor. Kısıtlama günlerin çalışmalarına izin verildiği için mutlu olduklarını belirten tarım işçileri hem ekonomik kayıp yaşamadıklarını hem de üretim ağına kesintisiz katkı verdiklerini söyledi.
'SONUNA KADAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Yıllardır tarım işçisi olarak çalıştığını kaydeden Cansu Hanter (31), üretimde yoğunluğun devam ettiğini ve tarım işçilerinin kısıtlama kapsamında olmamasından dolayı bayramda da üretimi tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Gece 03.00'ten itibaren hasada başladıklarını söyleyen Hanter, 'Öğleden sonra işimiz bitiyor evlerimize gidip dinleniyoruz. Bu ülkede tarım sektörü önemli. Biz de bundan dolayı sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaktan da çok memnununuz' diye konuştu. Bayram öncesi 3 gün izin yapıp dinlendiklerini söyleyen tarım işçisi Mutlu Güçlü (25), 'Şimdi üretme ve ekonomiye katkı sunma vakti. Üretimin devam etmesi birlik beraberlik duygularını da geliştiriyor. Niğde'den çıkıp Adana'ya geldik. Bölgedeki birçok kente gidip çalışmaya devam ediyoruz' dedi. ADANA Tarım işçileri bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurova, Güncel, Haber

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