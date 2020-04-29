Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Tarım işçilerinin ayağına ambulansla gidip sağlık taraması yapıyorlar

Tarım işçilerinin ayağına ambulansla gidip sağlık taraması yapıyorlarADANA'da yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ambulansla tarım arazileri gezilerek çalışan işçilerin sağlık taraması yapılıyor.

29.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:42
Tarım işçilerinin ayağına ambulansla gidip sağlık taraması yapıyorlar
ADANA'da yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ambulansla tarım arazileri gezilerek çalışan işçilerin sağlık taraması yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş kolu faaliyetlerini durdurmuş olsa da tarım sektöründe üretime devam ediliyor. Adana'nın Karataş ilçesindeki birçok tarlada tarım işçileri sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmaya devem ediyor. Tarım işçilerinin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla Adana Valiliği tarafından görevlendirilen Adana İl Sağlık Müdürlüğü Karataş Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri gün boyu ambulansla civardaki tarlaları gezerek tarama ve bilgilendirme yapıyor.
Karataş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Rafet Kerimoğlu, salgının etkisinin gösterdiği ilk günden itibaren çalışmalarına başladıklarını ve gün içerisinde birçok tarım işçisini sağlık kontrolünden geçirip problemleri olup olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Yapılan çalışmalarla işçilerin düzenli olarak ateş ölçümlerinin ve koronavirüs belirtilerinin olup olmadığını denetlediklerini kaydeden Kerimoğlu, zor günlerde üreten, çalışan tarım işçilerinin yanında olarak onların sağlıklarını her daim takip edeceklerini ifade etti.
Tarım işçisi Furkan Yıkıldı (24) ise yapılan kontrollerden sonra içlerinin rahatladığını ve koronavirüs konusunda gereken bilgiyi edindiklerini söyledi. ADANA Tarım işçilerinin ayağına ambulansla gidip sağlık taraması yapıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İsveç’ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı’ndan ’Normalleşme ne zaman başlayacak?’ sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Bülent Ersoy’un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD’de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haberler
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Haberler››Güncel››ADANA Tarım işçilerinin ayağına ambulansla gidip sağlık taraması yapıyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Aytemiz Akaryakıt Dağıtım'dan finansal duran varlık alımı - Haber 18:34: Kırmızı listede aranan kadın teröristin Tunceli kırsalında kanserden öldüğü belirlendi - Haber 18:33: ANKARA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - Haber 18:30: Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu - Haber 18:30: Barajla su altında kalan köyde bir evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haber 18:13: İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum - Haber 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 16:57: ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! - Haberler 15:36: Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma - Magazin