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Adana tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurduAdana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim T. (31), tartıştığı berber Ali A.'yı (25) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

12.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:58
Tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurdu
'nın ilçesinde İbrahim T. (31), tartıştığı berber Ali A.'yı (25) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan İbrahim T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 5 'ta, Yüreğir'e bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek berberi işleten Ali A., akrabalarına sarkıntılık ettiği ve haklarında dedikodu çıkardığı iddiasıyla İbrahim T. ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İbrahim T., yanında bulunan pompalı tüfekle Ali A.'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ali A., kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ali A., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali A., hastanede tedaviye alındı.
TUTUKLANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nce başlatılan çalışma sonucu İbrahim T., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurdu

Yüreğir, Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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