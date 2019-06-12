ADANA Tatil harçlığını karaoke mikrofonu satarak çıkarıyor

Tatil harçlığını karaoke mikrofonu satarak çıkarıyor Adana
'da Mahmut Ağda (12) karaoke mikrofonu satarak hem tatil harçlığını çıkarttığını hem de ailesine maddi destekte bulunduğunu söyledi. Merkez Seyhan
ilçesi Çakmak Caddesi'nde üzerinde açtığı seyyar tezgahta karaoke mikrofonu ve cep telefonu aksesuarları satan Mahmut Ağda, satış yaparken sıcaktan korunmak için hasır taktığ hasar şapkasıyla ilgi çekiyor. Yoldan geçenlere karaoke mikrofonuyla seslenen Ağda, Çalışmayı çok seviyorum. Hem tatil harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme destek oluyorum. Okulu 6'ncı sınıfta bıraktım. Maddi durumumuz iyi olmadığı için bu işi yapmaya başladım. Tanesi 50 TL'den günde 4-5 tane karaoke mikrofonu satıyorum dedi.
Kaynak: DHA
Adana
, Güncel