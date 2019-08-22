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ADANA Tedavi olmaya gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı

Tedavi olmaya gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptıAdana'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29) burada çalışan sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

22.08.2019 10:27
ADANA Tedavi olmaya gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı
Tedavi olmaya gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı
Adana'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29) burada çalışan sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi olmak için sağlık ocağına giden Eyüp E. sıra numarası alıp beklemeye başladı. Daha sonra acil müdahale odasına giren şüpheli, burada çalışan sağlık memurunun sedye üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. İğne vurulduktan sonra sağlık ocağından ayrılan şüpheli kayıplara karıştı. Bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark eden görevli, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan, Eyüp E. yakalandı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ADANA Tedavi olmaya gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı

Sağlık Memuru, Eyüp, Güncel

Kaynak: DHA

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