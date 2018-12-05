Adana Tem'de Dehşet; Çekiçle Öldürdü, Kaçarken Tır'ın Altında Can Verdi

Tem'de dehşet; Çekiçle öldürdü, kaçarken TIR'ın altında can verdi (Ek görüntülerle) Adana
'nın Pozantı
ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet B. (26) ve Halil K.(32), 'yol verme' yüzünden kavga
etti. Kavgada K'yi başına çekiçle vurarak, öldüren B., sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın altında kalıp, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Akçatekir
mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre TIR sürücüleri Behçet B. ile Halil K. arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, yol kenarına çektikleri araçlarından inerken tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Behçet B., kavga sırasında Halil K'yi başına çekiçle vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan B.'ye, D.K.'nin kontrolünden çıkan 06 VVP 99 plakalı TIR çarptı. B., TIR'ın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücüler, park halindeki TIR'ların yanında 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Behçet B. ile Halil K'nini cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.
Adana
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:27