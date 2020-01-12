Adana terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı.

KARGOYLA 4 DRONE GÖNDERMİŞ

Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette sorgusu tamamlanan C.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.