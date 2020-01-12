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Adana terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı

Adana'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla "drone" gönderdiği belirlenen bir kişi, polis tarafından yakalandı.

12.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:40

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı.

KARGOYLA 4 DRONE GÖNDERMİŞ

Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette sorgusu tamamlanan C.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adana terör örgütüne

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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