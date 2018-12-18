Adana Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından Adana
'da düzenlenen mitingte, terör örgütü PKK
'nın kadın yapılanması KJA propagandası yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Sözde flamasını taşıdığı ileri sürülerek gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
15 Aralık
'ta Uğur Mumcu
Meydanı'nda KESK tarafından düzenlenen mitingde polis, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın propagandasını yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünü simgeleyen sözde flama taşıyan N.T., E.Ö. ve Ü.K. sorgulanmak üzere emniyete götürültü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbek bırakıldı.
PKK,Adana
Kaynak: DHA