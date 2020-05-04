Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynattılar; 'gün yapıyorduk' savunması yaptılar

Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynattılar; 'gün yapıyorduk' savunması yaptılarADANA'da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı.

04.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:00
Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynattılar; 'gün yapıyorduk' savunması yaptılar
ADANA'da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı. Bir terzide gündüz maske üretilip, gece kumar oynatılması dikkat çekti. Baskın sırasında "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap veren bir kadın dikkat çekti. Operasyonda, kumar oynadığı öne sürülen 34 kişiye de toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özcan S.?ye ait kahvehanenin ön girişindeki kepenklerin kapalı olduğu, iş yerinin arka girişine yapılan gizli geçitten müşterilerin içeri alındığı tespit edildi. Orhan Ö.?nün terzihanesinde ise sabah maske ve tulum üretildiği, gece ise kumar oynatıldığı belirlendi. Vildan A. ile Hülya K.?nın de evlerinde kumar gecesi düzenlediği, Savaş B.?nin de çiftliğinde kumar oynattığı tespit edildi. Başka bir kahvehane sahibi Emin K.?nın da akşam saatlerinde iş yerini kumarhaneye dönüştürdüğü anlaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, Özcan S., Orhan Ö., Vildan A., Hülya K., Savaş B. ve Emin K.?yı gözaltına aldı.
GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASI
Baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlarına "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap veren bir kadın dikkat çekti.
Şüphelilere, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri, çiftlik ve evlerde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği düşünülen toplam 8 bin 450 TL para, oyun kağıtları ve pullara el konuldu, iş yerleri mühürlendi. Ayrıca kumar oynadıkları öne sürülen 34 kişiye de kumar oynama, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı. ADANA Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynattılar; ’gün yapıyorduk’ savunması yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kim Milyoner Olmak İster’de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haberler
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi Haberler
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››ADANA Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynattılar; 'gün yapıyorduk' savunması yaptılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:47: Borusan, #AskıdaEğitimVar projesini başlattı! - Haber 11:46: Fas cezaevlerinde Kovid-19 vaka sayısı 341'e çıktı - Haber 11:46: Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti - Haber 11:46: Belediye binası önündeki şüpheli çanta korkuttu - Haber 11:45: FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLER CEZADAN KAÇAMADI - Haber 11:27: Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi - Haber 11:07: Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti - Haberler 11:07: Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor - Haber 10:07: Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti - Magazin 01:04: Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz - Haber