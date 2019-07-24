Haberler» Ekonomi» Haber

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.

24.07.2019 16:49 Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,36 1,45
Mısır Kg 1,20 1,30
Karpuz
 Kg 1,00 1,00
Soğan (kuru) Kg 1,20 1,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,10 9,20

Çukurova, Adana, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
18:08   Bingöl'de bin 362 kişi istihdam edildi
17:58   Siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı ekim alanlarında artış
17:57   İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu
17:42   Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 40 gözaltı
17:42   İngiliz kabinesinde istifalar
17:42   Çin Savunma Bakanlığından 'Hong Kong’a girebiliriz' iması
17:40   EMTİA PİYASALARI – Altın faiz indirimi beklentileriyle yükseldi