Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.24.07.2019 16:49
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,45
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,30
| Karpuz
|Kg
|1,00
|1,00
|Soğan (kuru)
|Kg
|1,20
|1,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,10
|9,20
Çukurova, Adana, Ekonomi
Kaynak: AA