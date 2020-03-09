Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Adana Ticaret Borsası - Ekonomi

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg1,701,74
MısırKg 1,231,27
AyçiçeğiKg2,322,40
SoyaKg 2,312,35
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,209,30

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Adana Ticaret Borsası
Etiketler : Çukurova, Adana, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Ekonomi
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Ekonomi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Ekonomi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Ekonomi
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı