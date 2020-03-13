Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal (Washginton)
|Kg
|1,70
|1,92
|Mandarin (Satsuma)
|Kg
|1,00
|2,49
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,88
|3,78
|Greyfurt (Starruby)
|Kg
|0,76
|1,25
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,20
|9,30
Kaynak: AA
Manşet
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