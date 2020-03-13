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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Portakal (Washginton)Kg1,701,92
Mandarin (Satsuma)Kg 1,002,49
Limon (Enterdonat)Kg2,883,78
Greyfurt (Starruby)Kg 0,761,25
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,209,30

Kaynak: AA

Etiketler : Çukurova, Adana, Güncel

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