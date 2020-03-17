Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
17.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:30
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,28
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,34
|2,38
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,00
|9,10
Kaynak: AA
Manşet
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