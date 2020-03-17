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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.

17.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:30
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg1,701,74
MısırKg 1,241,28
AyçiçeğiKg2,322,40
Soya fasulyesiKg 2,342,38
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,009,10

Kaynak: AA

Etiketler : Çukurova, Adana, Ekonomi

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