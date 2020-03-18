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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.

18.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:04
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg1,701,74
MısırKg 1,241,28
AyçiçeğiKg2,322,40
Soya fasulyesiKg 2,342,38
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,009,10

Kaynak: AA

Etiketler : Çukurova, Adana, Ekonomi

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