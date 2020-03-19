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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,18 liradan satıldı.

19.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:08
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday kepeğiKg1,141,18
MısırKg 1,251,28
Portakal (Washington) Kg0,802,32
Limon (Enterdonat) Kg 2,653,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,009,10

Kaynak: AA

Etiketler : Adana, Ekonomi

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